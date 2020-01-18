حتى لا تحزنهم آثار العملية.. طبيب يرسم فوق جروح الأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

تترك الجروح والعمليات الجراحية ندبات وآثار على الجلد تسبب الألم النفسي لصاحبها، ولتفادي هذه المشكلة التي تؤرق المرضى وخاصة الأطفال منهم، ابتكر الجراح الأمريكي روبرت باري طريقة تخفي هذه الندبات عن طريق الألوان والرسم على الضمادات الجراحية التي يلصقها لمريضه الصغير فوق ندبته.

ويرفض الدكتور باري الذي يعمل في مستشفى أكرون للأطفال بولاية أوهايو الأميركية أن تكون الندبات التي يتركها مشرطه في أجساد هؤلاء الأطفال ذكرى تثير حزنهم كلما وقعت أعينهم عليها.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط فإن الدكتور يقوم بهذا حتى لا يعاني مرضاه الأطفال من «ندبة يدوم أثرها طويلاً» بعد إجراء أي عملية جراحية. حيث يرسم على الضمادات شخصيات «ديزني» الشهيرة مثل «أولاف» رجل الثلج من فيلم «فروزِن»، والدب «ويني ذا بوه».

وكتب المستشفى على صفحته بموقع «فيسبوك»: «رغم أن القلم قد لا يكون أقوى من المشرط، فإن جراح الأطفال الدكتور روبرت باري يستغرق دائماً لحظة للتأكد من أن الندبة ليست هي الذكرى الوحيدة الدائمة من إجراء الطفل للجراحة».

وأضاف المستشفى أن الدكتور باري «يفاجئهم بضمادات مرسومة باليد تتميز بشخصية أو شيء يثير اهتمامهم شخصياً».

ويقول الدكتور باري إنه رسم ضمادات خلع الملابس (لأنها تخفي الندبة عن عين الطفل عند خلع ملابسه) لأكثر من 10 آلاف مريض حتى الآن، وفق ما نقلته شبكة «ABC» الأميركية.