«تيبوس»يستكشف كواكب خارج مجموعتنا الشمسية

المصدر: (برن - د ب ا)

وصل القمر الاصطناعي «تيبوس» إلى مدار يبلغ 700 كيلومتر، وبتوجيه من مركز عمليات المهام الإسباني الكائن بالقرب من مدريد.

وتعتزم مهمة تيبوس قياس التغيرات الصغيرة للغاية في لمعان النجوم، حيث إن الكواكب خارج المجموعة الشمسية، تتحرك عبر مدارات لها من الكتل الغازية. وهذا يمكن أن يعطي قياساً دقيقاً لأحجام الكواكب والذي يأمل العلماء في إضافته إلى المعلومات المنفصلة المتعلقة بكتلها، لكي يتم تحديد كثافة هذه الكواكب.

وعلى عكس المهام الأخرى مثل تلسكوب كيبلر الاستكشافي والتلسكوب الفضائي لبرنامج ناسا، يهدف «تيبوس» إلى قياس هذه الكواكب والتركيز بشكل خاص على نجم واحد. ويقع مركز التشغيل العلمي للمهمة في سويسرا.

وكانت عملية إطلاق «تيبوس» مرت بمعوقات ومشكلات فنية، غير أنه تم بنجاح إطلاق القمر في ديسمبر الماضي.