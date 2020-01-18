تخريب جدار مقهى يتحوّل عملاً فنياً شهيراً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تدرك لوسي كامبيل، مديرة العمليات في مقهى «ذا لامسدين» أن التخريب الذي لحق بجدار حمام الرجال في المقهى، سيصبح بعد أن حولته للوحة بعنوان «.. هشة» لفنان «مجهول»، حديث مواقع التواصل.

وكان الجدار قد تعرض للكسر، إلا أن كامبيل قررت تحويل الأمر لدعابة فوضعت إطاراً له، وطلبت عمالاً التصليح.

وعلقت على الأمر بالقول: «بعد رؤية اللوحة على مواقع التواصل الاجتماعي أدركت أن الناس فهموا المزحة وقررت الإبقاء على اللوحة. ويبدو أنه بعد 18 شهراً نشر الصورة أحد المشاهير الذين لديهم الكثير من المتابعين على موقع تويتر، وسرت موجة من الجنون».

وحصلت تغريدة بعنوان اللوحة، للكندي جوش ماكونيل، على 70 ألف إعادة تغريد و315 ألف إعجاب في غضون أيام من النشر. وحصل العمل الفني بالتالي على تغطية مواقع عالمية مثل «لاد بايبل» و«بديستريان».

أما لويس هانسون، الذي نشر الصورة على الموقع الأخير، فأعرب بصراحة أن اللوحة «أعادت ثقته بالبشرية».