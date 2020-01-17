قرية تصحو منذ 2014 على أوراق مالية في شوارعها

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

عثر سكان قرية بلاكهول كوليري، على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، 13 مرة على الأرصفة حزماً صغيرة لأوراق مالية من فئة 20 جنيهاً (23 يورو) بمبلغ إجمالي 2000 جنيه لكل منها.

فمنذ العام 2014، ظهرت بانتظام مجموعات من الأوراق المالية في شوارع قرية إنجليزية، وبعد سنوات من التحقيق، تم حل اللغز: لم يسقط المال من السماء، ولكنه جاء من جيب "السامريين الصالحين" الذين اعترفوا بفعلتهم للشرطة.

ففي كل مرة، كان السكان يبلغون الشرطة، التي استجوبتهم بدورها وأجرت تحقيقاتها، لا سيما مع البنوك ومكتب البريد، كما قامت برفع البصمات.

الاثنين الماضي تمكن المحققون من كشف جزء من الحقيقة، حيث أعلنوا أن اثنين من المتبرعين السخيين أرادوا التعبير عن امتنانهم للقرية التي تربطهما بها "علاقة عاطفية، وأراد أن يعبرا عن امتنانهما للقرية التي منحتهما يوما " مفاجأة غير متوقعة "، حسب تعبيرهما.

الشرطة لم تكشف عن المفاجأة التي دفعت هذين السخيين لتوزيع الأموال كل صباح على أهالي القرية، بحسب (bfmtv).

وقال جون فوستر، من الشرطة المحلية، "إنني مسرور للغاية لأن لدينا الآن إجابة على هذا اللغز وسعداء لأننا تمكنا من معرفة ان الأموال ليست متعلقة بجريمة أو شخص ضعيف".

وقالت الشرطة إن الحزم تركت عن عمد في الشوارع في الأماكن التي من المرجح أن يجدها فيها المحتاجون للمال، حسب صحيفة الجارديان.

يذكر أن قرية بلاكهول كوليري، مثلها مثل العديد من قرى المنجمية، مرت بظروف قاسية بعد إغلاق المناجم في الثمانينيات من القرن العشرين، كما أن القرية معروفة في المملكة المتحدة بأنها موقع تصوير فيلم Get Carter على شاطئها من لمايكل كين، وهو قصة لرجل عصابات عديمي الضمير يقوم بجمع ديون غير مسددة من سماسرة الرهن في لاس فيجاس.