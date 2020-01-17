شاهد.. الصين تطلق قمراً صناعياً للاتصالات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق قمر صناعي للاتصالات عريضة النطاق، طورته شركة تتخذ من بكين مقرا لها، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين، في الساعة 11:02 صباح يوم الخميس بتوقيت بكين.

وتم إرسال القمر الصناعي إلى مداره المحدد على متن صاروخ حامل من طراز (كوايتشو-1 إيه)، وهو صاروخ حامل منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب وعالي الدقة ويحتاج فترة تجهيز قصيرة، بحسب (CGTN).

وطورت الصاروخ شركة تابعة للمؤسسة الصينية لصناعة وعلوم الفضاء الجوي، ويستخدم هذا الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق أقمار صناعية ذات مدارات منخفضة.

وقال هوانغ لي، نائب المصمم العام لصاروخ (كوايتشو-1) إيه بالمؤسسة الصينية لصناعة وعلوم الفضاء الجوي: "يمكن للصاروخ أن يحمل 200 كيلوغرام إلى مدار على ارتفاع 700 كيلومتر، أو يحمل 250 كيلوغراما إلى مدار على ارتفاع 500 كيلومتر. إنه مصمم بشكل أساسي للأقمار الصناعية الصغيرة جدا والصغيرة التي يقل وزنها عن 300 كيلوغرام".

ويتمتع القمر الصناعي الجديد، وهو الأول الذي طورته شركة "فضاء المجرة"، بقدرة اتصالات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية على الأكثر، وسيقوم بإجراء تجارب تكنولوجية معنية.

وتهدف الشركة إلى بناء شبكة أقمار صناعية للاتصالات عريضة النطاق في المدار الأرضي المنخفض وتطوير شبكة عالمية لاتصالات الجيل الخامس.

وقالت تشانغ مينغ، مديرة شعبة الأقمار الصناعية بشركة "فضاء المجرة": "بعد ذلك، سنقوم بتحسين (سلسلة) الأقمار الصناعية بأكملها لتصبح ملائمة للإنتاج بالدفعة مع تقليل التكاليف. ونأمل في وضع الصيغة النهائية لذلك عندما نقوم بإنتاج القمرين الصناعيين الثاني والثالث. ومن ثم يمكن تنفيذ الإنتاج على نطاق صغير وإطلاق شبكة للأقمار".