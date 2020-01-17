أمريكي يطلب حل نزاعه وزوجته عبر مبارزة بالسيف

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

طلب رجل أمريكي من قاضي المحكمة إنصافه ضد زوجته السابقة عبر تحديد موعد لمبارزة بالسيف معها، أو ضد أي شخص آخر تختاره للقتال عنها. وبحسب «مترو» البريطانية، أوضح ديفيد أوستروم (40 عاماً) في دعواه القضائية أن زوجته دمرته (بطريقة قانونية)، متذرعاً بمنطق أنه بمقدور القاضي بمحكمة أيوا المحلية السماح للأطراف «بحل نزاعاتهم في ميدان المعركة، بشكل قانوني»، بحجة أن الولايات المتحدة «لم تحظر أو تقيد بشكل صريح حق المحاكمة عن طريق القتال»، وهو ما استوحاه من قضية تعود لعام 2016 حينما اعترف قاضي المحكمة العليا بنيويورك، فيليب ميناردو، بأنه لم يتم إلغاء المبارزات.

ومن جهته، قال أوستروم، إن الزوجة السابقة بريدجيت (38 عاماً) يمكن أن تستخدم محاميها كمقاتل احتياطي في معركتها، مؤكداً رغبته في تسوية الأمور «في ميدان المعركة». بالمقابل، تطلب الزوجة ومحاميها ألا تأمر المحكمة بذلك مع إخضاع الزوج السابق للعلاج النفسي، ولم تصدر المحكمة حكمها بعد.