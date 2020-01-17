أوعية النساء الدموية تشيخ أسرع من الرجال

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن الأوعية الدموية للنساء تشيخ أسرع من الرجال، ما يزيد من مخاطر تعرضهن لأمراض القلب في سن أصغر، وأجرت هذه الدراسة مؤسسة شميدت القلبية على 30 ألف شخص بالغ، إذ تبين أن الأوعية الدموية للنساء، من الشرايين الكبرى إلى الشعيرات الدموية الصغرى، تتدهور وتصبح أقل كفاءة بمعدل أسرع من الرجال. تلك النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، ولا سيما قبل سن الـ50، وتدفع الأطباء إلى إعادة التفكير في كيفية علاج النساء.