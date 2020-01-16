الطحالب البحرية وقود للسيارات

المصدر: (دبي-البيان)

كشف علماء من الدنمارك، عن استخدام الطحالب البحرية كوقود طاقة لتزويد المحركات التي بلغت سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، عبر استخدام وقود حيوي من تصنيع الشركة.

ويعتبر الوقود الحيوي واحداً من أضخم مصادر الطاقة النظيفة المتجددة المستخدمة اليوم. ويتم إنتاجه من النفايات أو المنتجات الزراعية الثانوية لمحاصيل إنتاج السكر والذرة والصويا، ويقدم إسهامات في مجال أمن الطاقة، كما يقلّص من الانبعاثات الكربونية. وفي الإطار، قال جاب فن هال، الدكتور الذي قاد فريق البحث: «أجرينا بحثاً لنكتشف ما إذا كان وقود الطحالب يعمل بنفس طريقة الوقود العادي».