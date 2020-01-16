بريطاني يسطع عالمياً بلوحات من سراويل الجينز

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكر المصمم البريطاني إيان بيري وسيلة جديدة للإبقاء على سراويل الجينز المفضلة بتوظيفها ضمن أعمال فنية إبداعية.

وقد تمكن إيان، الذي كان يعرف باسم دينيمو من أن يصنع اسماً لنفسه، بعد أن اجتاحت أعماله الفنية الفريدة العالم، بلمسة الجينز.

وقد بدأت حكاية إيان مع استخدام سراويل الجينز كونها مادة فنية حين طلبت إليه أمه يوماً أن ينظف غرفته ويرتب أغراضه.

حيث عثر على كمية كبيرة من السراويل العتيقة بمختلف الألوان والقصّات، ورفض التخلص منها إلى أن راودته الفكرة بعد 18 شهراً، دون أن يعلم بأن تجربته ستجعل منه شخصاً مشهوراً عالمياً.

والآن، يلجأ إيان إلى سراويل الجينز القديمة، ومقص وبعض الغراء اللاصق لابتكار أعمال فنية مذهلة حافلة بالتفاصيل.

ويعتبر أن التجربة الخطرة التي خاضها قبل 12 عاماً بعد تركه عمله في مجال الإعلانات قد أتت ثمارها، لا سيما أن إبداعاته تحقق نجاحاً باهراً في المعارض في كل من السويد وأمريكا وتباع لتشكل جزءاً من المجموعات الخاصة والعامة في جميع أرجاء العالم.