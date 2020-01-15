خطأ فادح في امتحان الصف الخامس بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت وزارة التعليم المصرية تحقيقات موسعة،أمس الثلاثاء، بسبب خطأ فادح في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة شمال البلاد.

ونشرت صحف مصرية صورة ضوئية لنموذج امتحان مادة اللغة العربية وخط عربي بإدارة كوم حمادة التعليمية، أمس الأول الاثنين، حيث جاء بأسئلة الامتحان خطأ فادح في السؤال الخامس والخاص بـ "الخط"، وجاء نصه قال الله تعالى: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه".

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إحالة المتسبب في واقعة ورقة أسئلة مادة اللغة العربية والخط العربي للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة على تلاميذ الصف الخامس، حيث تم إحالة الواقعة للتحقيق.

وأشار وكيل الوزارة،وفقاً لوسائل إعلام مصرية إلى أنه بالتحري عن الواقعة من توجيه اللغة العربية بالمديرية وبإدارة كوم حمادة عن الواقعة، تبين أن ما حدث هو خطأ مطبعي، وجارٍ التحقيق مع المتسبب في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.