اكتشاف مادة أقدم من النظام الشمسي

المصدر: (شيكاغو - د ب أ)

زعم باحثون من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا أقدم مادة على الأرض يتم التحقق منها حتى الآن.

وأوضحوا أن عمر ما يعرف بالحبيبات قبل الشمسية التي تعود لنيزك «مورشيسون»، يُقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات سنة، ما يجعلها أقدم من الأرض وأقدم من النظام الشمسي كله.

وقال الباحثون تحت إشراف فيليب هِك، من متحف فايلد الأمريكي في شيكاغو، إن الشمس نشأت قبل نحو 4.6 مليارات سنة، في حين نشأت الأرض قبل نحو 4.5 مليارات سنة.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يدل على أنه كانت هناك قبل نحو 7 مليارات سنة مرحلة من الإنتاج المكثف للنجوم، في الجزء الذي نعيش فيه من مجرة درب اللبانة.

وقال الباحثون في بيان: «هذه المواد هي أقدم مواد صلبة يتم العثور عليها حتى الآن»، مشيرين إلى أن هذه المواد «تكشف لنا كيف نشأت النجوم داخل مجرتنا». وجاء هذا الكشف نتيجة تحليل فريق الباحثين أجزاء من نيزك مورشيسون الذي سقط عام 1969 في أستراليا.