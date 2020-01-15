2019 أسخن عام مر على المحيطات

المصدر: (بكين - د ب أ)

كشفت دراسة حديثة، أمس، أن المحيطات العالمية سجلت أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق في 2019، وأشارت إلى تصاعد معدل الحرارة بها.

وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة «أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسيز» الصينية، بأن درجة حرارة المحيطات العام الماضي كانت أعلى بمقدار 075.0 درجة مئوية من المتوسط خلال بين 1981 حتى 2010.

وقال تشينج ليجينج، المؤلف الرئيسي للدراسة وهو أستاذ مساعد في معهد فيزياء الغلاف الجوي بالأكاديمية الصينية للعلوم: «هذه الحرارة المحسوبة للمحيطات دليل قاطع على الاحتباس الحراري».

وأضاف: «ليست هناك بدائل معقولة أخرى بخلاف انبعاثات الأبخرة البشرية الحابسة للحرارة، لتفسير هذا الاحترار».

وذكر العلماء أن حرارة المحيطات يمكن أن تسبب موجات حارة بإمكانها أن تؤدي لخسارة كبيرة في الحياة البحرية، وتتسبب في حدوث أعاصير.