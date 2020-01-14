حفل زفاف على وقع ثورة بركان

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

ضيف مفاجئ باغت حفل الزفاف فأثار ذهول الحضور وأصحاب الحفل في الفلبين يوم الأحد، ولكن العروسين أصرا على استكمال مراسم زواجهما على الرغم من ثوران البركان ونشره الرماد في الأجواء خلف الجميع، قرب موقع الحفل.

وبحسب «سي إن إن»، كان الثنائي تشينو وكات فافلور يعقدان قرانهما في مكان يبعد 10 أميال عن بركان «تال» بإقليم باتانغاس عندما التقط مصور حفل الزفاف، راندولف إيفان، لقطات مثيرة للزوجين مع تشكل أعمدة دخان البركان الذي ثار على بعد 37 ميلاً جنوبي مانيلا بجزيرة لوزون، الأمر الذي أجبر السكان على الإجلاء حيث حذر الخبراء من احتمال «ثوران انفجار خطير».

وقال إيفان لشبكة سي إن إن: «في الواقع شعرنا بالتوتر لأننا وأثناء المرسم تابعنا وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات حول الانفجار البركاني، فقد كنا على دراية بالتحذيرات والمستويات المتصاعدة التي تم الإعلان عنها في الوقت الفعلي».

وأوضح المصور أن جميع حضور حفل الزفاف كانوا «هادئين» منتظرين اللحظة التي يعلن فيها الزوجان «موافقتهما» لدخول حياة زوجية جديدة وسعيدة. وفي وقت لاحق، تم نشر صورة للزوجين في الحفل والدخان والرماد يتناثر في الأجواء، مذيلة بعبارة «الزفاف مستمر!».