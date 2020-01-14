إنقاذ شاب بعد 3 أسابيع في شتاء ألاسكا

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

علق الشاب تايسون ستيل لمدة 3 أسابيع في منطقة برية بألاسكا، بعد أن دمر حريق كوخه، وتم إنقاذه من قبل جنود ولاية ألاسكا، بعدما تلقوا نداء من بعض أصدقائه، الذين فقدوا الاتصال به.

وأصيب تايسون بصدمة نفسية، بعدما نجا من الموت، وأوضح لموقع «إي بي سي وورلد»، أن «الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الحريق كان وضعه لقطعة كبيرة من الورق المقوى في الموقد لبدء إشعال النار، وتسبب ذلك في حدوث شرارة وصلت إلى السطح، فاستيقظ في منتصف الليل على صوت ذوبان البلاستيك فهرع إلى الخارج، حيث بلغت درجة الحرارة 26 درجة مئوية تحت الصفر، وبقي يتفرج على الكوخ وهو يحترق بالكامل. وعلق تايسون بعدها لمدة ثلاثة أسابيع في برية ألاسكا الثلجية.

وقال تايسون ستيل الذي تم إنقاذه بطائرة هليكوبتر، الخميس الماضي، إن كوخه الواقع على بعد 30 كيلو متراً من أقرب جار له، احترق في منتصف ديسمبر الماضي، وتوفي كلبه في الحريق. وللبقاء على قيد الحياة، قام ستيل (30 عاماً) بحفر كهف من ثلج، ثم بنى ملجأ مؤقتاً، وحاول إبقاء نفسه دافئاً بعدد قليل من أكياس النوم والمعاطف، وتناول علب الطعام.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها مروحية تابعة لجنود ولاية ألاسكا ستيل وهو يلوح طلباً للمساعدة، مع وضع علامة استغاثة بحروف كبيرة وعميقة في الثلج، ما سهل على فريق الإنقاذ لمحه من مسافة بعيدة. وسرد ستيل للمنقذين أن كوخه انفجر بسبب وصول النيران إلى خزان غاز البروبان، وحاول إطفاءه عن طريق إلقاء الثلج عليه حتى الفجر.