أحرف عملاقة تحول توربينات الهواء لقطع فنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكرت شركة التصميم العالمية «بروتوتايب 2030» مشروعاً من جزأين يحول توربينات الرياح إلى نوع من الفنون الشعبية التفاعلية.

ويقترح الجزء الأول من المشروع، الذي أطلقت عليه تسمية «ويندووردس»، إعادة تشكيل تلك التوربينات وتحويلها إلى أحرف أبجدية عملاقة لخلق معالم مميزة تمثل المجتمع. ويقترح المصممون، بغية تمكين المجتمعات ومساعدتها من خلال مزارع الرياح، السماح للسكان المحليين بمشاركة الأرباح والتحكم بتوربينات الهواء من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية.

وتؤمن الشركة، مستلهمةً من عمليات التصميم التي تقودها المجتمعات في مجال البنى التحتية العامة، بأن السبيل نحو قبول مزارع الرياح على نطاق واسع إنما ينطلق من تصميم يستند إلى الأحياء. ويستوحي مشروع «ويندووردس» من إشارة «هوليوود» وأحرف «أمستردام» التي لا تشكل معالم رمزية مهمة داخل المدن المعنية بل وتلفت أنظار السياح كذلك.