شاهد.. بيتزا الربوت

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن زوار معرض CES في لاس فيجاس الأسبوع الماضي، من تذوق أول بيتزا من تحضير روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي.

ومنحت شركة Picnic في مركز مؤتمرات لاس فيجاس لجميع حضور مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين بفرصة تناول البيتزا المصنوعة من الإنسان الآلي.

شركة Picnic هي شركة مقرها سياتل وتركز على حلول إنتاج الغذاء باستخدام حلول Robotics-as-a-service.

والروبوت قادر على صنع ما يصل إلى 300 بيتزا بحجم 12 بوصة، مع الإضافات المخصصة، في الساعة واحدة، بحسب (AP Business News).