أكواخ «فندقية» فاخرة في «المتجمد الشمالي»

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

ابتداءً من شهر أبريل المقبل، ستقدم شركة السفر الاسكندنافية «لاكشري أكشن» مغامرة رائعة، تسمح للسياح بقضاء إجازة في القطب المتجمد الشمالي داخل أكواخ من أسقف زجاجة ولكن التكلفة ستكون عالية.

وهذه المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي من العالم لا يمكن الوصول إليها خلال معظم أشهر السنة، ولذلك لن تكون تجربة «القطب الشمالي» متاحة إلا في شهر أبريل.

وافتتحت الشركة، أخيراً، فندقاً من طراز سلسلة أكواخ فاخرة في القطب المتجمد الشمالي، حيث حددت سعراً قدره 105 آلاف دولار لقاء إقامة لمدة ليلتين للشخص الواحد.

وسيتمكن الزوار من الإقامة في أكواخ دافئة مزودة بوسائل الراحة ودليل سياحي لزيارة الحياة البرية في القطب الشمالي، وفريق أمن. ومن المقرر أن يتم إطلاق فنادق الأكواخ في أبريل وستضم 10 قباب دافئة. ويمكن الوصول إلى الموقع باستخدام مروحية خلال شهر أبريل، وعلى متن السفن في شهري يونيو ويوليو.