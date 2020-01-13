تقنية لرصد مشاغبي مواقع التواصل

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

أظهر باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) بأمريكا، إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحادثات التي تجرى على مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة لرصد المشاغبين أو المتصيدين على الإنترنت.

ونقل موقع «تيك إكسبلور» عن الباحث مايكل ألفاريز: «هذه إحدى خصائص معهد كالتيك، إيجاد صلات بين العلوم الاجتماعية وعلوم الكمبيوتر». وتتطلب عملية منع المشاغبات عبر مواقع التواصل سرعة رصد العبارات المسيئة عن طريق المتابعة المستمرة للتفاعلات. وطور فريق الدراسة تقنية تحمل اسم «جلوفو» لاكتشاف الكلمات الجديدة التي تعبر عن الإساءة على مواقع التواصل.