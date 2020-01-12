«مطوية شكسبير الأولى» بـ 6 ملايين دولار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتاباً نادراً يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير، ويعود لعام 1623، خلال مزاد يقام في شهر أبريل المقبل.

وأفادت الدار، وفق موقع سكاي نيوز عربية، بأنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالمياً باسم «المطوية الأولى» بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار.

وهذا واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة.

وتحتوي «المطوية الأولى» على مسرحيات شكسبير ال 36. ولولا هذه المطوية التي جمعها أصدقاؤه بعد وفاته، لما كان لبعض المسرحيات، مثل «ماكبث» و«العاصفة» و«كما تشاء»، أن تنشر أو ترى النور. وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع المقبل بلندن، ثم تتجه إلى نيويورك وهونغ كونغ وبكين، قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع بمزاد في 24 أبريل.

وهذا الكتاب بحيازة كلية ميلز، وهي كلية فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت دار كريستيز إن أعلى سعر بيعت به نسخة من «المطوية الأولى» كان في مزاد عام 2001 ، وذلك بنحو 6.2 ملايين دولار.