ميغان ماركل تسجل لـ«ديزني»

المصدر: (لندن - رويترز)

قالت صحيفة تايمز، أمس، إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

ويأتي هذا بعد أن كان الزوجان قد فاجآ العائلة المالكة يوم الأربعاء الماضي، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية، و«العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً».

ولم تقدم الصحيفة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أية تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان، لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعاً في المقابل لجمعية «أفيال بلا حدود» الخيرية.