طالب ثانوية يكتشف كوكباً يدور حول شمسين

المصدر: دبي - البيان

تمكّن طالب أمريكي في المرحلة الثانوية من تحقيق إنجاز علمي مميز، حيث اكتشف كوكباً جديداً، بعد خضوعه لتدريب لدى وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وبينما كان الطالب وولف كوكير يتدرب في مركز غودارد للإطلاق الفضائي في ميريلاند، اكتشف كوكباً جديداً أطلق عليه اسم «توي 1338 بي»، وهو عبارة عن كوكب يدور حول شمسين.

واكتشف الطالب وولف هذا العالم الجديد، بعد 3 أيام من التحاقه بوكالة الفضاء الأمريكية كمتدرب، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة «بيبول» الأمريكية.

وجاء اكتشاف وولف، البالغ من العمر 17 عاماً، للكوكب بينما كان يفحص المعلومات التي التقطها المرصد الفلكي «ترانزيتبنغ إكسوبلانيبت سيرفي» المعروف اختصاراً باسم «تيس»، بحسب ما ذكرت «ناسا».

وقال الطالب وولف: «كنت أبحث في المعطيات والبيانات عن أي شيء وصفه المتطوعون بأنه نظام متطور أو عن نظام شمسي من نجمين يدوران حول بعضهما، ومن موقعنا من الأرض يتبين أن كلاً منهما يتسبب للآخر بكسوف.. لكن بعد 3 أيام من التحاقي بوكالة ناسا، رأيت إشارة من النظام الذي يطلق عليه اسم توي 1338».

وتابع قائلاً: «في البداية اعتقدت أنه كان كسوفاً نجمياً، لكن التوقيت كان خاطئاً، وهكذا اتضح أنه كوكب».