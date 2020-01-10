«تويتر» يتيح خاصية حظر الرد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في خطوة تهدف إلى جعل المحادثات أكثر صحةً، عمد موقع «تويتر» إلى تعديل كيفية عمل الإجابات، بما في ذلك منح المستخدمين إمكانية حظرها بالكامل.

ويرمي هذا التغيير الأساسي إلى جعل المنصة أقل إساءةً، والسماح بمزيد من المحادثات المثمرة، وفق ما أشارت إليه إحدى المحاضرات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس. وستمنح الشركة الناس قدرات جديدة للحدّ من الأشخاص الذين يستطيعون الردّ على منشوراتهم، أو لمنعهم من القيام بذلك كلياً، وسيتمكن المستخدمون، لدى النشر، من اختيار المستخدمين الآخرين القادرين على الردّ على تغريداتهم. ويهدف هذا التعديل إلى المساعدة على الحدّ من التراكمات البذيئة على الموقع والردود المؤذية.

وتأتي الخطوة في ظل مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تويتر»، موجات من الانتقاد الدائم حيال مسألة الإساءة القائمة على الموقع. وتستهدف الردود البذيئة تحديداً النساء والأقليات، وتشكّل مساحةً للتحرش وسواه من السلوكيات البغيضة.