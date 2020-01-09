حرفيّون يخيطون جيوباً لصغار الكانغارو

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يعمل حرفيون من مختلف أنحاء العالم معاً، لخياطة قفازات صغيرة وبطانيات وجيوب للحيوانات المتأثرة من حرائق غابات أستراليا. وقد أفاد موقع «سي تي في نيوز» الكندي عن اجتماع ثلاث منظمات معنية بالحرف وإغاثة الحيوانات للعمل معاً في تلك المهمة، وأن العاملين في الحياكة والكروشيه الخياطين يشتغلون على مدار الساعة في سبيل حياكة أكبر قدر ممكن من المواد التي يمكن أن تستخدمها الحيوانات.

تقول شانا باناسوك، المقيمة في الكيبيك، والتي تنشط في المشروع: «نحن مجموعة من الحرفيين قررنا القيام بشيء ما، سنطلب تبرعات ونبحث عن شركات يمكنها شحن ما نصنعه، وما إن تمتلئ صناديق كبيرة بكل الأشياء، سنشحنها على وجه السرعة».

باناسوك التي تصنع جيوباً لصغار الكانغارو، أوضحت مهمتها على الشكل الآتي: «أصنع جيوباً لصغار الكانغارو لأنني أملك الكثير من نسيج الفانيلا، بعض الحيوانات التي تم إنقاذها مثل الكانغارو فقدت أمهاتها، بالتالي هي بحاجة إلى جيوب لتشعر بالأمان وتنمو طبيعياً». وتضيف باناسوك، إن المشرع يبحث عن مزيد من المتطوعين لصنع كل شيء من وسائد الخفافيش إلى أعشاش الطيور.