معلمة تتسبّب في بتر أصابع تلميذة

المصدر: (دبي - البيان)

باتت التلميذة الصينية لو يانيان (13 عاماً) مهددة ببتر أصابع يديها، وذلك بعدما أجبرتها معلمتها في المدرسة على جرف الثلج بيديها العاريتين، ومن دون ارتداء قفاز، لعدة ساعات. وبحسب موقع «إيشيا واير»، جرت الواقعة في تاريخ 30 ديسمبر الماضي، وأدت إلى إصابة يانيان بداء التقرس، والمعروف أيضاً باسم «عضة الثلج»، وهو تقرح شديد يصيب الجلد والأنسجة في الأطراف، نتيجة التعرض للبرد القارس.

وأفاد الموقع أن يانيان أخطرت معلمتها بأنها بدأت تفقد الشعور بأصابع يديها، إلا أن هذه الأخيرة لم تسمح لها بالذهاب إلى المستشفى إلا بعد مرور ست ساعات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم إصابة يانيان. وقال فان ويوي، أخصائي الحروق بمستشفى داكينغ الصيني: «عندما وصلت يانيان إلينا كانت أطراف أناملها قد تحولت إلى اللون الأسود تماماً».