قمر الصين الأكثر تطوراً يأخذ مداره

المصدر: إعداد: نهى حوّا

وصل القمر الاصطناعي الصيني الأثقل وزناً، الذي يعد من الأقمار الاصطناعية الأكثر تطوراً في البلاد، إلى مداره حول الأرض، على ارتفاع 22 ألف ميل أول من أمس، حيث من المتوقع استخدامه في مهام مستقبلية في رحلات إلى القمر وما وراءه.ووفقاً لـ«ديلي ميل»، يزن القمر 8 أطنان، وتم إطلاقه في 27 ديسمبر الماضي على صاروخ «لونغ مارش 5 واي 3» الذي أشيد به كـ«أقوى صاروخ في العالم» من قبل وسائل الإعلام الصينية.

وقيل إن مداره المتزامن يبقيه مثبتاً في مكانه في المدار فوق الصين على الارتفاع نفسه بينما يدور كوكب الأرض حول الشمس.