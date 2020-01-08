إطفائي يعزّز معنويات رفاقه بمراقصة اللهب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعث المتطوع في إطفاء حرائق أستراليا غريفين هيوز (20 عاماً)، موجات من السعادة في رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبث روح المعنويات في قلوب زملائه رجال الإطفاء بحركات راقصة مرحة من قلب الأزمة. وقد وجد هيوز لحظةً التقط فيها خيوطاً من السعادة وسط المأساة وترجمها مقطعاً راقصاً على وقع لهب الحرائق المشتعلة في وادي ويدين في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبينما كان فريق الإطفاء في فترة استراحة لتناول الطعام بعد نهار متعب، انطلقت أغنية محببة إلى قلب هيوز فما كان منه إلا أن وقف واستدار للكاميرا بزيه البرتقالي وخوذته البيضاء ليرقص فرحاً ويرسل بقية الرجال في موجات ضحك.

ولم يقتصر نجاح الفيديو على حصوله على 20 ألف مشاركة بعيد تحميله، بل أثار موجة جنونية راقصة بين رواد المواقع الذين حاولوا تقليد حركات رجل الإطفاء بأنفسهم.

وعلق غريفين الذي تطوع في صفوف رجال الإطفاء لعامين بالقول: «ليس هناك أسوأ من أن تعمل وأنت لا تتمتع بالمعنويات. إن عملنا شاق ويتطلب ساعات طويلة من الجهد لكن ليس هناك من سبب يمنع محاولة أن تحظى ببعض المرح».