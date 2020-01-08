كلب ينقذ قطيع أغنام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الحيوانات أيضاً تؤدي دور البطولة في أوقات الشدة، وتبرع في إنقاذ مثيلاتها من البهائم، ولربما سمع معظمنا عن الكلب المطيع «بير» الذي يعثر على الكوالا وينقذها، لكن البطولة هذه المرة على مسرح حرائق غابات أستراليا قام بها الكلب الإسكتلندي لحراسة الأغنام المدعو «باتسي». وقد انتشر مقطع فيديو للكلب البالغ من العمر 6 أعوام وهو ينقذ قطيعاً من الأغنام بينما مالكة المزرعة تحارب ألسنة النيران التي تلتهم أملاكها.

وقد تمكّن «باتسي» من قيادة القطيع في إحدى المزارع بولاية فيكتوريا الأسترالية بينما سعت المالكة إلى مكافحة النيران برش المياه. وتمكنا بالفعل من إبعاد خطر الحريق عن القطيع كما الحظائر وأكوام القش والعلف المخزون. وقد نشرت فيما بعد صوراً لـ«الكلب المعجزة»، كما سمَّته، جالساً على الأرض المحروقة مع قطيع الغنم، وقد ظهرت السماء المغطاة بالدخان في خلفية الصورة.