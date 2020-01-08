«التسامح».. لوحة إماراتية في أمريكا تدخل «غينيس»

المصدر: أبوظبي - البيان

إنجاز جديد حصدته الإمارات أخيراً، اتسم هذه المرة، بكونه يجمع بين الفن والقيم الإنسانية والأرقام القياسية، حيث دخلت الدولة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال كتابة أكبر كلمة (تسامح)، حروفها تحمل بصمة يد ذات مقاس حقيقي. وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة بمشاركة ما يزيد على 1290 طفلاً أمريكياً، وبأحرف هي بألوان علم الدولة.

وتنضوي المبادرة في إطار نشاطات قطاع الموارد البشرية لعام التسامح التي نظمها مبتعثو القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل لوحة التسامح باللغة الإنجليزية" Tolerance "، ببصمات أيادي الأطفال.

وشارك الأطفال بالمبادرة تعبيراً عن شكرهم للمبتعثين الذين نظموا ورشاً قرائية لنشر قصة عن التسامح.

وأشار الرائد عبد العزيز الشريف، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن المبتعثين يحظون دائماً بالدعم والتفاعل مع جهودهم لأهميتها وقيمتها الإنسانية.