«شيجيان-20» القمر الصيني يأخذ مداره استعداداً لرحلته إلى القمر والمريخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

وصل القمر الاصطناعي الصيني الأثقل وزناً، الذي يعد من الأقمار الاصطناعية الأكثر تطوراً في البلاد، إلى مداره حول الأرض، على ارتفاع 22 ألف ميل أول من أمس، حيث من المتوقع استخدامه في مهام مستقبلية في رحلات إلى القمر وما وراءه، بما في ذلك رحلة مخطط لها إلى المريخ في عام 2020.

ووفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطانية، يعد «شيجيان-20» أول قمر اصطناعي للتحقق ضمن منصة الأقمار الاصطناعية «دونغبانغونغ-5» أو «دي إف إتش-5»، يزن 8 أطنان، وقد تم إطلاقه في 27 ديسمبر الماضي على صاروخ «لونغ مارش 5 واي 3» الذي أشيد به كـ«أقوى صاروخ في العالم» من قبل وسائل الإعلام الصينية.

وقيل إن مداره المتزامن يبقيه مثبتاً في مكانه في المدار فوق الصين على الارتفاع نفسه بينما يدور كوكب الأرض حول الشمس، وهذا يتيح الاتصال المتواصل على مدار الساعة. وتأمل وكالة الفضاء الصينية أن يحقق أغراضاً كثيرة، بما في ذلك في مجال الاتصالات والاستشعار عن بعد والتجارب العلمية.