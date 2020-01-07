سحر أشجار الزيتون والغار في الضباب

المصدر: إعداد ـــ فاتن صبح

يجوب المصور المقيم في برلين مايكل شليغيل العالم ويلتقط صوراً آسرة للأشجار وأغصانها الملتوية من بساتين الزيتون في إسبانيا، وصولاً إلى المغطاة بثلوج ألمانيا، مستجيباً لسحر خاص يجذبه نحوها.

وقد شهدت مسيرته الفوتوغرافية في أحدث محطاتها مجموعةً لصور بالأبيض والأسود عنوانها «سلسلة فانال» التي تلقي الضوء على أغصان عارية لأشجار الغار وقد لفّها الضباب في منطقة فانال البرتغالية في جزر ماديرا.

وأشار مايكل في حديث صحفي له بأنه قام بزيارة المنطقة في مارس من العام الماضي للاستمتاع بتجربة الطقس الضبابي، والتقط الصور لخمسة أيام متواصلة مستمتعاً بالسير وحيداً في الضباب الكثيف الذي كان يستمر على امتداد ساعات النهار، والمشي بين تلك الأشجار المعمّرة الغامضة. ويحاول شليغيل أن يصوّر بعدسته ما يراه تماماً في الموقع، إذ يقول: «أحاول ببساطة أن أعكس رؤيتي وتجربتي مع الموقع».