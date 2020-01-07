تحريك الأثاث بأوامر صوتية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ابتكرت شركة نرويجية ناشئة دواليب روبوتية بإمكانها نقل موقع المفروشات في المنزل أو المكتب عن بعد، عن طريق الأوامر الصوتية أو النقر على تطبيق. ويظهر فيديو منشور على موقع «بي. بي سي» ما يمكن أن يحققه جهاز الشركة النرويجية «ويل. مي».

الدواليب الروبوتية يمكن تثبيتها في قاعدة أي نوع من المفروشات، فتتحرك عند الطلب.

تشير الشركة إلى أن الهدف من ابتكارها تسهيل إعادة ترتيب المفروشات وتصميم المنزل. وقال مؤسسها، اتلي تيمنز إنه يعمل حالياً على تصغير حجم الدولاب ليصبح قطره 25 ميلمتراً، مؤكداً أنه لا مجال لاصطدام المفروشات ببعضها بعضاً.