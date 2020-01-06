قطة تقدم الأطباق لزبائن المطاعم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشفت شركة صينية عن قطة روبوتية ظريفة مصممة لنقل الأطباق إلى الزبائن في المطاعم، ضمن ابتكاراتها التي ستعرض في أكسبو تك "سي إي إس 2020" بلاس فيغاس.

"بيلا بوت" تم تصميمها من قبل شركة "بودوتيك"، وهي من الابتكارات التي تظهر أن الروبوتات في المعرض على الأرجح أن تستمر في إظهار المزيد من الغرابة في المستقبل، وفقا للخبراء.

القطة روبوت تمتلك شخصية فريدة، وهي تجديد لنموذج سابق، لكن على عكس سابقاتها المصممة لنفعيتها، تضم شاشة مع حركات تحاكي تعابير وجه القطة، كما أنها تتسم بالقدرة على المواء عند وصولها إلى طاولات الزبائن لتشجيعهم على اختيار طعامهم.

فإذا ما داعب أحد الزبائن أذنيها، فإنها تتفاعل على الفور معربة عن سرورها، وقد تم تصميمها للقول رداً على هذه المداعبة "يد دافئة جداً". لكن إذا استمر الزبون في مداعبتها طويلاً، أكثر مما يجب، فإنها تبدأ في تغيير تعابير وجهها، وتصاب بالجنون لتذكير الزبائن بعدم تعطيل عملها حسبما أوضحت الشركة.

القطة الروبوتية تضم أربع صواني، كل منها قادر على حمل 10 كيلوغراماً من الطعام.