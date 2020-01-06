إبداع فوتوغرافي في جماليات الطيران

المصدر: إعداد - فاتن صبح

التقط المصور الفوتوغرافي التايواني تشين تشينغوانغ عدداً من الصور التتابعية لطيور الشماط عبر عدسة كاميرته وهي تغوص من الجوّ لتنقضّ على فريستها، وعمد فيما بعد إلى جمعها وتركيبها في صورة واحدة ونشرها عبر حسابه على موقع إنستغرام، بما يظهر دقة الطبيعة، لتحصد عدداً هائلاً من الإعجاب والمشاركات.

ويقول تشين إنه «مهووس» بالتقاط الصور لعدد من الطيور منذ فترةٍ طويلة من الزمن.

ويضيف بأن الهدف من وراء ذلك يكمن «في إظهار الجوانب الجميلة من عملية الطيران»، مؤكداً أن عمله مصوّراً فوتوغرافياً ينطوي على الكثير من «التعب والإحباط والتشويق»، إلا أن الأمر يستحق وفقاً له، العناء لأنه يسمح له بأن يشعر بأنه حقق شيئاً ما.

ويزيد عدد متابعي تشين الـ 209 آلاف عبر موقع إنستغرام.