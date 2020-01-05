شاهد.. كعكة الملوك بطول نصف كيلومتر

المصدر: البيان الإلكتروني

قام مئات المكسيكيين بتناول كعكة الملوك في مدينة خالابا بمحافظة فيراكروز، حيث تمّ تحضير أطول كعكة بالمناسبة.

وأكد منظم الحدث فيكتور هوغو رودريغيز مالدونادو أن طول الكعكة يصل إلى 500 متر، وقد تمّ جمع الطحين والزبدة والمربى والبيض والفواكه المجففة من التبرعات الخاصة، بحسب "يورونيوز"

ويتناول المكسيكيون في منازلهم كعكة الملوك في الأيام التي تسبق السادس من يناير؛ أي موعد عيد الغطاس.