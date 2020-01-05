صنع معطفاً من جلد كلاب الجيران

المصدر: دبي- البيان

زعم أمريكي من ولاية كنتاكي أنه سلخ 4 من كلاب جيرانه لصنع معطف، ووجهت إليه اتهامات بتعذيب حيوانات.

وأوقف جوناثان دي واتكينز (38 عاماً) في 23 ديسمبر بعدما أبلغ أحد الجيران السلطات بالأمر. وأبلغ الجار بأن واتكينز جاء إلى منزله وطلب سيجارة وكانت الدماء تلطخ ملابسه، وبعد أن سأله عما حدث قال إنه كان يسلخ الكلاب. لكن الجار لم يصدقه، غير أنه بعد ساعات رأى الجار جلود وجيف كلاب أمام الشرفة الأمامية لمنزل واتكينز.

وبعد تلقي البلاغ وجد أحد عناصر الشرطة واتكينز في منزله ولديه سكين وما بدت دماء على ملابسه. وعندما سأله الشرطي من أين أتت الدماء، أجاب واتكينز قائلاً: «أصنع لنفسي معطفاً من الكلاب».