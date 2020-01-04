فحوصات تتنبأ بالزهايمر

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، عن أن فحوصات الدماغ المتطورة يمكن أن تتنبأ بالطريقة التي يتطور بها مرض الزهايمر داخل المخ قبل سنوات من ظهور أعراضه المرضية الخطيرة.

وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، تبحث الفحوصات عن مركب داخل المخ يسمى «tau»، الذي يعتبر المحرك لمرض الزهايمر. ويقول الباحثون إنه يفوق بكثير الأميلويد -وهو بروتين آخر مرتبط بالاضطراب المدمر- في التنبؤ بالمرض، ووجدوا أن استخدام التصوير المقطعي يمكنهم من التنبؤ بكيفية تطور المرض لدى المرضى. وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى أدوية أفضل.