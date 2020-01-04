الذكاء الاصطناعي «يتفوق» على الأطباء

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة طبية نشرتها دورية «نيتشر» العلمية، أن الذكاء الاصطناعي أكثر دقة من الأطباء في رصد سرطان الثدي عبر تقنية الماموغرام أو فحص الثدي بالأشعة، وفق ما نقل موقع «بي بي سي» بالعربي.

وقام فريق دولي، تضمن باحثين من غوغل هيلث، وكلية إمبريال كوليج لندن، بتصميم نموذج حاسوبي وتدريبه على فحص صور أشعة إكس لنحو 29 ألف امرأة؛ وبالنتيجة تفوق النموذج الحاسوبي على ستة من الأخصائيين في قراءة صور الأشعة.

ويعيّن النظام المتبع حالياً في خدمة الصحة الوطنية البريطانية اثنين من الأخصائيين لتحليل صور أشعة إكس الخاصة بكل امرأة. وفي حال اختلاف الأخصائيَين على التشخيص يُنتدَب طبيب ثالث لترجيح كفة أحدهما. ولا يحتاج نموذج الذكاء الاصطناعي سوى صور الأشعة حتى يقوم بعمله، بخلاف الأخصائيين البشريين الذين يطلبون الاطلاع على تاريخ المرضى.

وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي الواحد يوازي في الكفاءة النظام الراهن الذي يعيّن اثنين من الأطباء لقراءة الأشعة المقطعية، وأن هذا النموذج في الواقع أكثر تفوقاً في رصد الخلايا السرطانية مما لو كان طبيب واحد يقوم بذلك.