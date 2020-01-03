فنانة أوكرانية تنحت وجوه مناماتها

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعلّمت بولينا فيربيتسكا أصول الفن ذاتياً وبدأت من أوكرانيا مشوار النحت مستلهمةً من بعض المنحوتات السريالية التي رأتها عبر الإنترنت.

وهي لا تستخدم نماذج محددة لإنجاز أعمالها، كما تقول بل تنحت وجوهاً تأتيها في المنام أو تغزو مخيلتها الحيّة. كما أنها تجري اختبارات باستخدام الأحجام بدءاً من تلك الصغيرة جداً كقطع المجوهرات وصولاً إلى الكبيرة. وتستخدم مواد حديثة كطين البوليمر والسيليكون واليوريثان المتعدد ومادة الراتينج الصمغية، لأنها كما تشير تجعل من منحوتاتها تبدو أكثر واقعية.

وتشعر الشابة بولينا بالفخر بأن الناس من كل أرجاء العالم يملكون قطعاً فنية تحمل توقيعها وتظهر إبداعاتها، وقد قامت منذ فترة بمشروع خاص لأحد المتاحف الموجودة في الولايات المتحدة، وتقوم في الفترة الراهنة بالإعداد لمعرض فردي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتتضمن أعمال فيربيتسكا مجموعةً بعنوان «أنحت من أحلامي» تضم أشكالاً وأعماراً مختلفة تبرز في ملامحها الكثير من التعابير كالخوف والعجز والظلم.