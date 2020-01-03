رسمة عملاقة غامضة في أستراليا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صورة هائلة لصياد في أستراليا، باعتبارها صورة اليوم الفلكية للوكالة في 29 ديسمبر الماضي.

الصورة عبارة عن رسمة صياد تمتد لمسافة 3.5 كيلومترات من الرأس إلى أخمص القدمين، عُثر عليها وسط الصحراء جنوب أستراليا قرب بلدة «ماري» على بعد 589 كيلومتراً من أديلايد.

الرسمة تُظهر رجلاً يحمل ما يمكن أن يكون عصا في يده.

وتنقل «نيوزويك» عن «ناسا» قولها، إن الشخصية الترابية لفتت الانتباه إلى جزء ناءٍ من جنوب أستراليا على مدى عقدين من الزمن. واكتشف الرسم الغامض المنقوش أعلى هضبة في عام 1998 لأول مرة من قبل طيّار.