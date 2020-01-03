8 ملايين جنيه لأسفنجة في أحشائها

صدر حكم قضائي في الولايات المتحدة بمنح مريضة مبلغاً وقدره 8 ملايين جنيه استرليني، للتعويض عن أضرار ناجمة عن ترك إسفنجة في جسدها أثناء خضوعها لعملية جراحية قبل سنوات.

وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن الإسفنجة المربعة وقياسها (45.72 سنتيمتراً)، بقيت في أحشاء المريضة لسنوات قبل أن تدرك وجودها.

كانت قد خضعت لعملية جراحية في القلب في مستشفى كنتاكي عام 2011، عندما حصل خطأ خلال العملية الجراحية الالتفافية واندفع الممرضون والممرضات للتعامل مع المشكلة، فتركوا الإسفنجة داخل جسدها.

الإسفنجة لم يتم اكتشافها إلا بعد أربع سنوات، حين خضعت لفحص بالأشعة المقطعية عام 2015. دبي ـ البيان