توم وجيري في إبداع ياباني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أحيا الفنان الياباني تاكو إينو بمنحوتات تجسّد صراعات القط «توم» والفأر «جيري»، سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة التي انطلقت عام 1940، والحوادث الأكثر إضحاكاً وإيلاماً فيها.

وقد اعتمد إينو التركيز على المشاهد الكوميدية المضحكة لإبداع منحوتات لافتة تظهر الهر توم بشكل مسطّح منزلقاً تحت الباب والفأر جيري قد تحوّل إلى قطعة جبنة. وبما أن توم غالباً ما كان يجد نفسه في تمثيليات عالم ديزني يتعرض لحوادث مؤسفة في إطار محاولاته المتكررة للإيقاع بجيري، فإن الفنان الياباني أبدع له عدداً من المنحوتات أظهرته محشوراً داخل كوب ماء ومترنحاً بنسخ خشبية متعددة.