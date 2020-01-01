البلاستيك بات جزءاً من طعامنا وشرابنا

المصدر: دبي- البيان

أكدت دراسة جديدة، أن الإنسان يستهلك كميات كبيرة من البلاستيك سنوياً، من خلال مياه الشرب والأغذية البحرية.

إذ خلص باحثون إلى وجود قطع متناهية الصغر من البلاستيك في أبعد المناطق والبقاع النائية في العالم، مثل أعماق المحيط وثلوج القطب الشمالي، إلى جانب أجساد البشر، حيث يتنفسون ويأكلون «جسيمات دقيقة من البلاستيك» ويشربون مياهاً ملوثة بها كل يوم.

ووفقاً للدراسة الحديثة التي أجريت لصالح الصندوق العالمي للحياة البرية، طبقاً لما ذكر موقع سكاي نيوز بالعربي، فإن الإنسان «قد يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعياً»، في مياه الشرب بشكل أساسي وكذلك في أغذية مثل المحار الذي يؤكل بالكامل عادة، مما يعني تناول البلاستيك الموجود في جهازه الهضمي أيضاً.