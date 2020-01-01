اشتعلت وماتت أثناء عملية جراحية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلنت وزارة الصحة في رومانيا عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً، بعد اشتعال النيران في جسمها، أثناء إجراء عملية جراحية لها في أحد مستشفيات البلاد.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن المريضة التي كانت تعاني من سرطان البنكرياس، توفت بعد معاناتها من حروق غطت نسبة 40% من جسدها عندما استخدم أطباء الجراحة مشرطاً كهربائياً خلال العملية برغم استخدام مطهر يحتوي على كحول.

وقد كتب السياسي الروماني، إيمانويل انغورنو، على صفحته على «فيسبوك» نقلاً عن الطاقم الطبي في مستشفى فلورياسكا للرعاية العاجلة في بوخارست:

«إن اتصال المشرط بالمطهر القابل للاشتعال أدى إلى الاحتراق، وقد اشتعلت المريضة كالشعلة». وفي محاولة لمنع انتشار الحريق، قامت ممرضة برمي دلو ماء على المريضة البالغة 66 عاماً.

وزارة الصحة الرومانية أفادت أنها تحقق في «الحادثة المؤسفة» التي حدثت في 22 ديسمبر، حيث علق وزير الصحة، هوراشيو مولدوفان، على الحادثة قائلاً: «كان يجب على الجراحين أن يدركوا أنه يحظر استخدام مطهر يحتوي على كحول أثناء جراحة تستخدم مشرطاً كهربائياً».