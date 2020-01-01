كوالا يطلب الماء من الدراجين

المصدر: دبي - البيان

أوقف دب كوالا عطش مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية ليشرب المياه، وسط الحرائق الشديدة التي تعاني منها أستراليا.

وتعاني أستراليا حالياً من موجة حر غير مسبوقة، حيث وصلت هذا الشهر إلى ما يزيد على 41 درجة مئوية.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى نشوب العديد من الحرائق التي أهلكت العديد من المساحات الخضراء، ووضعت الحياة البرية إزاء تحديات مصيرية وقاهرة. وقد عانى دب الكوالا على وجه الخصوص من تبعات هذه الحرائق، ما استدعى من السلطات المحلية تنظيم عدة حملات لإنقاذ هذا الحيوان.

يذكر أن الكوالا هو نوع من الثدييات يتبع جنس الدب الجرابي من فصيلة الدببة الجرابية. وهو حيوان ذو جراب مفتوح من جهة الخلف، ويعيش في أستراليا على الأشجار عادة، حيث يتعلق على الأغصان بواسطة أظافره الطويلة والقوية. ويعتاش الكوالا على ورق شجرة الصمغ وورق أشجار الكينا.

وفي العادة تلد أنثى الكوالا جراءها ناقصة النمو فتتركها في جرابها فترة ستة أشهر لاستكمال نموها. ويعتبر دب الكوالا معرضاً للانقراض بسبب كثرة صيده للحصول على فرائه، مما دفع إلى حظر صيده تحت طائلة المحاسبة والعقوبة.