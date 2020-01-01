فشل محاولة سرقة طوب «سور الصين»

المصدر: إعداد- نهى حوّا

عثرت السلطات الصينية على شابين عالقين على حافة جرف متجمد، عند سور الصين العظيم، بعد محاولتهما سرقة الطوب من هذا الموقع المدرج ضمن التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو»، باعتقاد أن وضع الطوب في المنزل يجلب الطالع السعيد.

وأفادت مجلة «نيوزويك» نقلاً عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن الشابين ( 20 و26 عاماً) أضاعا الطريق أثناء عبورهما الجبل بالقرب من نقطة موتيانيو، إحدى أكثر المناطق المحافظ عليها في محافظة هوايرو في بكين. وقد عثر عليهما محاصرين على حافة جرف على ارتفاع 50 متراً في درجة حرارة متجمدة بعد أربع ساعات من طلبهما المساعدة.