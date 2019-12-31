قرية اسبانية تحتفل بالعام الجديد الساعة 12 ظهراً

المصدر: د ب أ

احتفل سكان قرية صغيرة غرب العاصمة الاسبانية مدريد بحلول العام الجديد ظهر اليوم الثلاثاء قبل موعده بـ12 ساعة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم سكان القرية، الذين لا يزيد عددهم عن ثلاثين شخصاً، تتجاوز أعمارهم ثمانين عاماً، ولا يريدون أن يظلوا متيقظين حتى منتصف الليل للاحتفال بالعام الجديد في الوقت الفعلي لحلوله.

واعتاد سكان قرية "فيلار دي كورنيخا" على الاحتفال بالعام الجديد في الساعة 12 ظهراً منذ عام 2004.

وينضم زوار القرية إلى سكانها في الاحتفال بالعام الجديد وقت الظهيرة، حيث اجتمعوا اليوم الثلاثاء في الميدان العام بالقرية، وتناولوا الأعناب، في الوقت الذي دقت فيه أجراس برج مبنى البلدية في القرية 12 مرة.

ويعتقد أن تناول العنب يجلب حسن الحظ في العام الجديد.

وفي نهاية الاحتفال، تبادل سكان القرية التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.

وتعرضت قرية "فيلار دي كورنيخا" مثل غيرها من المجتمعات الريفية في اسبانيا لهجرة داخلية على مدار عقود، حيث ينتقل الشباب إلى المناطق الحضرية.

وكان عدد سكان القرية يربو على عدة مئات من الأشخاص خلال خمسينيات القرن الماضي.