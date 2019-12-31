تسدد الضرائب بـ 625 رطل عملات

المصدر: إعداد - سيد صالح

حاولت المواطنة الأمريكية سينثيا لوكيت سداد الضرائب العقارية المستحقة عليها باستخدام عملات معدنية، اعتراضاً على قيمة الضرائب. وبحسب ما نشرته «فوكس نيوز» الأمريكية، فقد فشلت الخطة لأن سلطات ولاية «ميسوري» التي تعيش فيها، رفضت قبول 1416 لفافة من العملات المعدنية يبلغ وزنها الإجمالي 625 رطلاً، كانت لوكيت قد قدمتها لسداد قيمة الضرائب.

وتقول لوكيت: «أعلم أن الأمر مزعج لهم، إلا أنني تعمدت ذلك، ليس بدافع الفظاظة، وإنما كي يدرك المسؤولون كم هي معاناتنا في سداد هذه الضرائب المبالغ بها». ولم تُعِدْ لوكيت سداد الضرائب باستخدام عملات ورقية، وما زالت مصرّة على موقفها العنيد، إلا أن لديها مهلة تنتهي بنهاية العام، أي حتى اليوم، لسداد الضرائب بعملات ورقية، وإلا ستفرض عليها غرامة تأخير إلى جانب قيمة الضرائب.