الحوت وحيد القرن مهدد بالانقراض

المصدر: إعداد - سيد صالح

بات الحوت وحيد القرن مهدداً بالانقراض، إذ لم يترك الصيد الجائر سوى 80,000 حوت فقط على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات «الصندوق العالمي للطبيعة» التي أوردتها صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير خاص.

ويعد الحوت وحيد القرن أحد نوعين اثنين ضمن فصيلة الحوت الأبيض الشهيرة، وأُطلق عليه هذا الاسم بسبب بروز ناب أو سن حلزوني أشبه بالقرن بطول يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

ويُعدّ هذا الناب السبب الرئيس في الإقبال على صيده، لأنه يتكون من العاج الذي يبيعه الصيادون على نحو غير شرعي، كما يتعرض الحوت وحيد القرن للصيد الجائر أيضاً بسبب شحمه.