«بيغ بن» تستعيد الرنين

المصدر: لندن - رويترز

ستدُق ساعة بيغ بن 12 مرة في ليلة رأس السنة بالعاصمة البريطانية، لندن، للاحتفال ببداية 2020، بعد عامين من التوقف لخضوعها للصيانة.

وقال بيان صادر عن مجلس العموم البريطاني، أمس، إن ساعة بيغ بن، وهو الاسم الشائع استخدامه لقصر برج إليزابيث في ويستمنستر، سيتم اختبار آليات الساعة في أوقات مختلفة اعتباراً من 29 ديسمبر، للتأكد من أنها تتناغم في منتصف الليل تماماً عشية رأس السنة الجديدة.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، ستدق ساعة بيغ بن في الساعة 4 و9 و10 و11 مساءً، وأخيراً منتصف ليل 31 ديسمبر 2019. وتخضع بيغ بن، التي بدأت عملها في يونيو 1859، للإصلاحات الضرورية منذ أوائل 2017، في حين توقف عملها فعلياً في أغسطس من العام نفسه.