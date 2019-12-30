«ذكاء اصطناعي» فائق في فهم اللغة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تفوقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، «بايدو»، على كل من شركتي «غوغل» و«مايكروسوفت» في مسابقة للذكاء الاصطناعي مصممة لاختبار مدى قدرة الآلة على فهم اللغة البشرية.

وحققت «بايدو»، أعلى الدرجات في تقييم الفهم العام للغة، المعروف بـ«غلو»، الذي يعتبر بشكل واسع بأنه معيار فهم اللغة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، أصبح نموذج الشركة المعروف بـ«إرني» أول نموذج يسجل أعلى من 90 درجة في الاختبار، متفوقاً على لائحة متصدرين للقائمة كانت تهيمن عليها شركات جامعات تكنولوجية أمريكية، وهذا يجعل من النموذج واحداً من أصل 10 أنظمة ذكاء اصطناعي تتجاوز متوسط السجل الذي حققه البشر.